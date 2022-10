Preço indisponível

Poucos atletas recebem a honra de ter umas sapatilhas de assinatura únicas, mas o Paul Rodriguez tem 10. Em reconhecimento dessa linhagem de longa data, estas Dunk incluem detalhes de paletas de cores memoráveis de cada um desses estilos, culminando num design eclético tipo tapeçaria que celebra as histórias ricas por trás de cada material, grafismo e tonalidade que vimos ao longo da jornada do P-Rod com a Nike Skateboarding.



A conjunção diferenciada em cada sapatilha destaca alguns dos elementos mais emblemáticos da linha de assinatura do P-Rod, combinando bordados ornamentados, estampados selvagens, gradientes coloridos e uma variedade de texturas premium para transformar as caraterísticas familiares em algo totalmente novo.