100,00 €

A StrangeLove Skateboards criou a sua própria estética única ao combinar uma expressão criativa caótica com uma admiração profunda por aquilo que torna o skateboard divertido. Sediada na Califórnia, a peculiar marca associa-se agora à Nike SB para ceder a sua perspetiva pouco comum sobre um estilo apreciado: as Dunk Low. Esta edição apresenta um design revestido de veludo texturizado com sobreposições de camurça. Repleto de tons pastel, o esquema combina tonalidades sedutoras de rosa suave com apontamentos de Bright Melon e vermelho Gym. A StrangeLove deixa literalmente a sua marca com ilustrações de caveiras bordadas em cada calcanhar. Na sola, os grafismos de coração discretos demonstram afeto, mesmo a tempo do Dia dos Namorados.