99,99 €

Este presente com tema festivo do Sean Cliver conta com camurça aveludada, pele premium e detalhes vistosos inspirados em fitas decorativas para garantir um estilo festivo a uma peça essencial do skateboard. Os tesouros ocultos incluem um estampado na palmilha com um grupo de duendes a fazer brinquedos pouco convencionais, enquanto flocos de neve se movimentam ao longo da outra palmilha sobre a assinatura manuscrita do Sean. Perfurações recortadas em forma de floco de neve cobrem a biqueira, com veludo prensado e macio na língua e no forro da boca que completam o design festivo. Coloca este modelo na tua lista de desejos e fica a torcer para o conseguires.