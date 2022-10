109,99 €

Apesar das suas raízes regionais, a comida chinesa é apreciada em todo o mundo e estas deliciosas Dunk celebram a gastronomia popular com uma conjugação diferenciada que representa meia dúzia de pratos que vão certamente deixar-te com água na boca.

Os grafismos em aguarela dão vida a cada refeição, enquanto uma série de outros detalhes propositados, incluindo as personagens chinesas em cada calcanhar e uma moeda de cobre bordada, fazem alusão aos aspetos circundantes da cultura culinária oriental. Alimenta o teu apetite pela mais recente criação deliciosa da SB antes que a nossa cozinha feche.

SKU: CV1628-800