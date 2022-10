109,99 €

A versão mais recente das Nike SB Dunk Low regressa às origens e vai mais fundo na sua herança. Profundamente inspirados na tradição japonesa, o fundador da FTC, Kent Uyehara, e a Nike SB oferecem uma abordagem para o exterior ao interior das casas de banhos Sento. As FTC Dunk são inspiradas na estética e na tradição das casas de banhos públicas japonesas, que remontam a várias centenas de anos e continuam a ser espaços comunitários onde as pessoas entram para recarregar energias, refrescarem-se e fugir à agitação do dia a dia.

A camurça azul Crystal, a pele em branco Icey, a sola transparente e o detalhe em esmalte brilhante captam a limpeza impecável dos Sento. A postos para um banho pós-treino?