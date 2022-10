99,99 €

Estas sapatilhas são tão doces quanto parecem. Cobertas com amostras deliciosas de camurça em vermelho University e borgonha Crush, bem como com uma base de pele premium em vermelho Team, as SB Dunk Low "Cherry" têm um aspeto tão bom que até as vais querer mergulhar em chocolate (não faças isso). O emblema personalizado no interior da língua com divertidos grafismos da fruta saborosa fazem destas SB Dunk Low a escolha ideal.

SKU: DM0807-600