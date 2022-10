115,00 €

O Paul Rodriguez é uma lenda do skateboard, por isso, faz sentido que se associe a uma silhueta SB emblemática para celebrar as suas raízes. Inspiradas na herança mexicana do PRod, estas Dunk apresentam-se revestidas de tons vibrantes de vermelho e verde. Os grafismos temáticos, desde a etiqueta da língua até à palmilha, ilustram a paixão do Paul pela modalidade do boxe. Um debruado adornado utiliza numerais romanos e pedras incrustadas para assinalar os 15 anos de ligação do Rodriguez com a marca.