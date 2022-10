109,99 €

No final dos anos 70, a série Gundam redefiniu a cultura anime e espalhou por todo o mundo a visão futurista da marca sediada em Tóquio, Japão. Marcado pela sinergia entre uma narrativa envolvente e um excelente design, o trabalho da Gundam com animação e design de brinquedos moldou a cultura do colecionismo durante décadas, continuando a inspirar e a inovar até aos dias de hoje.

As SB Dunk High "Gundam" refletem imaginação e ética de trabalho, trazendo uma inspiração de "faça você mesmo" e um look de ficção científica para uma linha icónica de sapatilhas SB Dunk excêntricas. Com Swooshes amovíveis que foram estilizados para alterar drasticamente a silhueta dependendo se preferes algo com destaque ou algo taticamente elegante, estas sapatilhas estão prontas para se adaptarem e se lançarem à aventura. As Dunk "Gundam" prestam homenagem à tradição e à sinergia entre a Nike SB e a cultura de colecionismo Gundam, desde os detalhes na biqueira e os apontamentos de cor até à folha de decalques com um estilo verdadeiramente robótico inconfundível.

SKU: DH7717-100