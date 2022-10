109,99 €

Apresentamos as SB "Duck" High. Não, não é um erro. Fabricado em colaboração com a Concepts, este design utiliza texturas selvagens e detalhes brilhantes para criar uma paleta de cores que imita o look e a sensação do pato-real. A pele macia no painel cruzado é texturizada para se assemelhar a penas, enquanto o material felpudo junto ao calcanhar imita a penugem de pato. Além do mais, a pele iridescente na língua e no Swoosh assemelha-se à cabeça e às penas coloridas do pato-real. O posicionamento da marca Concepts ganha vida no interior das sapatilhas, com um pitoresco estampado "toile" na palmilha e no forro da gola. Agarra o teu par antes que este peculiar modelo de coleção levante voo.