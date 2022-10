Remetendo para as Air Force II de 1987, as Supreme dão nova vida a mais uma silhueta clássica do basquetebol que, ao longo dos anos, foi adotada por skaters. As Air Force II de baixo perfil apresentam a marca Supreme na língua, na palmilha e nos ilhós da parte superior para combinar com a famosa frase no calcanhar "World Famous" (Famosas mundialmente). Numa das quatro paletas de cores, esta versão apresenta-se numa combinação de tons Laranja e Branco.