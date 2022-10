160,00 €

Em colaboração com a marca japonesa da alta-costura sacai, o designer Chitose Abe fundiu dois modelos de sapatilhas Nike emblemáticos para criar um design híbrido com dois temas. Esta silhueta de edição especial combina as Nike LDV e as Waffle Racer, e apresenta duas línguas, dois atacadores e dois Swooshes com um logótipo Nike x sacai das duas marcas na presilha do calcanhar.