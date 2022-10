Inspirado nas Alebrijes, criaturas míticas nascidas dos sonhos febris de artistas populares mexicanos, este design combina uma estética imaginativa com as nossas inovações mais recentes. Inspiradas na famosa Casa Gilardi da Cidade do México, as React Vision incluem tecidos fortemente texturizados e tonalidades brilhantes. A parte superior de malha sem costuras destas sapatilhas inclui um padrão subtil modelado com base em rãs venenosas da família Dendrobatidae, adicionando a quantidade perfeita de destaque ao teu look. Com maior proximidade ao solo, a espuma Nike React garante um conforto incomparável a cada passo durante todo o dia, enquanto a língua macia oferece uma sensação tão suave que parece um sonho.