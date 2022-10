A Nike e a Patta apresentam "A onda", um filme de Mahaneela com direção criativa de Steve McQueen. A colaboração é uma referência temática às mudanças culturais e à influência duradoura que a Patta exerceu sobre a sua maior comunidade e a indústria. Neste filme em quatro partes, seguimos dois irmãos, Abdul e Carista, à medida que viajam pelos mares em constante mudança da vida. No capítulo 2, seguimos uma nova personagem, a irmã mais velha de Abdul, uma DJ/produtora chamado Carista, enquanto cria o seu próprio santuário, experimentando e colaborando com amigos e colegas. Aprende que a música é uma linguagem universal, capaz de a fazer encontrar pessoas inesperadas ao longo do seu caminho.