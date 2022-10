159,99 €

As Overbreak proporcionam um estilo que capta as atenções e um conforto incomparável ao conjugar a emblemática estética de pista da Blue Ribbon Sports com a ferramenta OverReact extremamente moderna. Esta edição especial da silhueta inovadora é uma colaboração com Jun Takahashi e a sua marca UNDERCOVER que alarga os conceitos explorados na coleção SS21 da marca.



O design permite explorar a interação do movimento fluido com um ambiente fixo. A parte superior em tecido é adornada com sobreposições em camurça sintética e reforços dos ilhós em Kurim, enquanto os grafismos bordados em rosa e os elementos de posicionamento da marca UNDERCOVER destacam o fabrico premium do look.