Desfruta de uma experiência sensorial inigualável. Influenciadas pela estética dos casacos acolchoados com enchimento, as novas Offline Pack apresentam costuras expostas, um sistema de atacadores único para um ajuste personalizado e um design macio e almofadado para proporcionar o toque perfeito. A sola exterior de borracha garante tração e durabilidade, enquanto a boca almofadada de corte baixo confere um look elegante às Offline Pack.

SKU: CT3290-002