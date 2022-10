No mundo do calçado, as silhuetas de desempenho vistosas chamam frequentemente a atenção, mas o conforto discreto também merece destaque. As Off-Line mantêm-te em movimento com palmilhas reforçadas que massajam o pé a cada passo, juntamente com uma parte superior almofadada com uma construção macia tipo bota. Deixa os teus pés respirarem com esta peça essencial aberta e arejada para o dia a dia.