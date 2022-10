As primeiras sapatilhas de assinatura da NOCTA representam na perfeição o etos da marca. O design alia facilmente a familiaridade retro da Nike a um conforto incomparável, funcionalidade e um design minimalista subtilmente agressivo. A parte superior minimalista e elegante combinada com o clássico molde "Air Terra Humara" reformulado cria uma silhueta incrivelmente versátil que pode ser utilizada de dia ou de noite e em praticamente qualquer cenário ou condição. A conciliação de pele rugosa premium, detalhes 3M e tecnologia de tração G-TEK resulta num essencial para o dia a dia que oferece uma passada confortável e amplo suporte.



Visita as lojas abaixo para agarrares as NOCTA Hot Step, que serão lançadas a nível mundial no dia 3 de março.