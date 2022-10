Somos contra a fadiga e a favor do jogo. Foi por isso que criámos as Nike Spark Flyknit. Com uma sola intermédia em camadas (espuma firme, placa em plástico e espuma macia), reduzem a flexão no antepé para te ajudar a manter a energia. A parte superior em Flyknit de duas camadas, visualmente deslumbrante, é arejada, sustentada e fácil de combinar, enquanto o design esculpido te permite ver a tecnologia que te mantém confortável. Por isso, se alguém se atrever a desafiar-te, aperta os atacadores e vai em frente.

SKU: DD1901-001