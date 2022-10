80,00 €

A Nike e o artista Tom Sachs relançaram as NikeCraft Mars Yard 2.0 para estarem anos-luz à frente de quaisquer outras sapatilhas para criança do planeta, sendo as únicas sapatilhas que gostarias de usar para aprender a caminhar enquanto estás em Marte. Foram concebidas especificamente para os pequenos astronautas mais empenhados e assemelham-se a ter duas estações espaciais nos pés. A parte superior em Maple e Vermelho Sport confere estilo, enquanto a tira aderente mantém todo o sistema ajustado e intacto. A unidade completa está equipada para viajar pelo espaço ou simplesmente para orbitar pela sala de estar.