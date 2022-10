É com extremo pesar que recebemos a trágica notícia que hoje deixa de luto milhares de atletas e fãs em todo o mundo. Expressamos os nossos mais profundos sentimentos às pessoas mais próximas de Kobe, em particular à família e aos amigos. Foi um dos maiores atletas da sua geração e teve um impacto incomensurável no mundo desportivo e na comunidade do basquetebol. Era um membro bastante querido da família Nike. Irá deixar muita saudade.

Mamba para sempre.