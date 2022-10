79,99 €

As Air Max 1 x CLOT, lançadas originalmente em 2006, marcaram a primeiríssima colaboração de calçado Nike da CLOT. Projetadas por Edison Chen, designer principal e fundador da marca, o seu estilo representava na perfeição o foco principal da CLOT de fundir o design oriental com o ocidental ao combinar as inovações existentes da Nike com filosofias sobre a reflexologia e os pontos de pressão no pé da medicina tradicional chinesa.



15 anos mais tarde, o clássico de culto está de volta, com uma construção modernizada que inclui uma proteção da biqueira perfurada que continua a dar um pequeno vislumbre da estrutura interior das sapatilhas. Não percas este regresso histórico. Agarra já esta colaboração antes que desapareça mais uma vez do mapa.