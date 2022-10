250,00 €

Para o designer John Elliott, parte do pensamento por trás das novas LeBron x John Elliott Icon teve origem na imagem do LeBron a caminhar para um jogo. Elliott queria ter a certeza de que o James tinha algo que o fazia sentir-se no seu melhor ao caminhar pelo túnel com todos os olhos postos nele. Para garantir que o LeBron se sentia tão confortável quanto confiante, Elliott combinou o molde Air a todo o comprimento das LeBron 8 com uma parte superior translúcida única com um bordado inspirado no campo.

As novas LeBron x John Elliott Icon estão de volta com um esquema de cores simples em Branco e Sail.