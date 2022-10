169,99 €

A Nike une forças com a sacai e a CLOT numa colaboração tripla que eleva as LDWaffle, uma combinação criativa das LDV e das Waffle Racer, a outro nível. A criação híbrida de Chitose Abe reflete a lendária inspiração urbana da CLOT, proporcionando-te uma parte superior semitransparente e combinações de cores que fazem alusão à arte da reflexologia, uma caraterística de design com a assinatura da CLOT.

Inspirado na colaboração Air Max 1 de 2006 da CLOT, o Swoosh em pele de cobra combina-se com Swooshes com integração de design refletor para um visual duplo exótico. Para completar o look, o logótipo Nike x sacai x CLOT especial surge na parte de trás da etiqueta da língua, no calcanhar e no revestimento. Encontra-te a ti mesmo nesta abordagem moderna a um design que já se encontrava num nível exclusivo.

SKU: DH1347-100