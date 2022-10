159,99 €

Para Chris Gibbs, proprietário da UNION LA, a cultura do basquetebol está diretamente relacionada e em fluidez orgânica com a moda urbana. Assim, não surpreende que a mais recente versão da parceira Jordan x UNION concretize esta linha de pensamento. Atesta a sensação e a emoção da Jordan para além do campo, dando continuidade a um esforço para captar a visão holística de finais dos anos 80 e início dos anos 90 definida pela publicidade, a música, o estilo urbano e até por alguns momentos competitivos mágicos.



Gibbs conduz uma coleção que destaca o fabrico e o material. "A visão aqui passava por combinar camurça e malha, por isso, esforçámo-nos mesmo muito para encontrar os materiais certos", afirma Gibbs. "No caso da camurça, inspirámo-nos em material extremamente espesso, mas macio. Em relação à malha, queríamos uma malha estilo retro como nas sapatilhas originais dos anos 80." Gibbs é um grande fã da geometria da sola das Delta e o design da UNION apresenta os mesmos materiais e as cores que as Air Jordan 4 da coleção para fazer com que esta silhueta futurista se destaque da melhor forma. O resultado é uma adaptação vanguardista das recém-lançadas Delta Mid que abrem novos caminhos de várias formas.