O acesso exclusivo irá oferecer aos nossos Members da SNKRS e aos fãs da Off-White™ mais dedicados a oportunidade para comprar as Nike x Off-White™ Dunk Low por um período de tempo limitado. A escolha de quem recebe o acesso exclusivo é determinada por uma combinação de fatores, para garantir que os estilos são entregues a Members da SNKRS verdadeiros. O acesso exclusivo não garante a disponibilidade geral ou a disponibilidade do teu tamanho. Para teres uma maior oportunidade de conseguires o teu par no teu tamanho , recomendamos que atives as notificações push para que saibas quando irás receber o acesso exclusivo.