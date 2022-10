100,00 €

A era Co.Jp (Concept Japan) da Nike no início dos anos 2000 deu origem a uma variedade de paletas de cores clássicas para a lendária silhueta Dunk. Uma das mais cobiçadas é a versão "Viotech", denominada segundo a vibrante tonalidade de roxo vista no acabamento multicolor que deu um toque de energia ao outrora exclusivo do Japão. Agora, de regresso pela primeira vez desde 2013, a paleta de cores única impulsionou uma era que viu as Dunk tornarem-se um ícone cultural.