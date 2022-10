Em tempos incertos, uma estética libertadora e mais terra a terra pode saber tão bem como passar água fria no rosto. Apresentamos as Dunk Low "Jade", que cobrem os teus pés com cores agradavelmente naturais e otimistas, como verde Rough, Cacao Wow e Marina. As sobreposições em pele e camurça são fixadas com costuras mais fortes, conferindo às sapatilhas texturas que vais adorar sentir. Como toque final, as joias a imitar jade destas Dunk Low são amovíveis, permitindo-te desfrutar da boa sorte e da amizade que o jade atrai tanto nas sapatilhas como no pulso enquanto pulseira.

SKU: DR0159-200