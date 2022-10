109,99 €

Nos últimos tempos, as Dunk têm comemorado bastantes causas. Esta edição eclética dá continuidade a esse legado utilizando visuais diversificados para celebrar os materiais resistentes e o seu papel na herança de inovação da Nike. Os grafismos remetem para as raízes da marca na Blue Ribbon Sports, bem como para os sacos de arroz e café industriais que são frequentemente reaproveitados dos mercados urbanos para uma grande variedade de utilizações.

O compartimento pequeno com fecho na língua remete para o armazenamento de compras reutilizável, com uma etiqueta reinventada para se assemelhar a uma etiqueta de informações nutricionais. Por fim, o saco de compras incluído transmite uma mensagem com um simples louvor: "Thank You For Caring!" (Obrigado por te preocupares!).