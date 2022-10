109,99 €

Originalmente criadas para o campo, as Dunk foram mais tarde adaptadas para serem utilizadas nas ruas e, como se costuma dizer, o resto é história. Mais de 35 anos após o seu lançamento, a silhueta continua a oferecer um estilo arrojado e desafiante cobiçado por coletivos dentro e fora do campo.

Agora, as sapatilhas originais do basquetebol universitário estão de regresso com blocos de cor sazonais e ingredientes premium. Este par não é fruto da terra, mas o seu design com bom gosto reaviva memórias de dias frescos de outono repletos de folhas secas. Usar estas sapatilhas será um prazer comparável ao desses dias.