179,99 €

Após marcar presença na passarela em Nova Iorque no início deste ano, esta colaboração com a AMBUSH, marca de moda sediada em Tóquio, está finalmente pronta para ser lançada. Como a primeira designer feminina a estabelecer uma parceria com a Nike e a National Basketball Association (NBA), a fundadora da AMBUSH®, Yoon Ahn, apresenta uma criação vibrante, definida pelos detalhes de assinatura com as duas marcas e pela estética inspirada no basquetebol.



Em reconhecimento da cultura japonesa de motas, automóveis e camiões, as proporções originais das Dunk são reinventadas, com Swooshes alongados para além do calcanhar como os tubos das motas. "Pensei: «Como posso fazer com que as sapatilhas pareçam estar em movimento?»" afirma Ahn. A proteção proeminente do calcanhar apresenta a marca nominativa em relevo na parte de trás das sapatilhas, com palmilhas e etiquetas na língua com as duas marcas, conferindo um toque adicional e subtil às caraterísticas clássicas.