A Nike e a Cactus Plant Flea Market colaboram mais uma vez para criar uma exploração imaginativa e excêntrica à margem do desporto e da cultura. Encontrando sempre inspiração no lado obscuro, a CPFM exibe grafismos arrojados e adornos inesperados nesta coleção única com um design extraordinário. Esta colaboração de vestuário apelativa foi preparada na perfeição para se destacar, mesmo entre as maiores multidões.