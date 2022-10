Com base nos catálogos da Nike de 1992 a 1993, destacamos alguns dos produtos mais inovadores da era, com a família Nike Air Huarache em destaque. Entre a oferta de calçado da época estavam as Air Jordan VIII e as Air Flight Huarache concebidas para o basquetebol, bem como as Air Huarache para running e as Air Trainer Huarache. Surge igualmente em destaque a série de basquetebol Flight e o equipamento para todas as condições da Nike.