Em 1999 existiam muitas opções de calçado memoráveis, uma vez que foi o ano em que a Nike estabeleceu a sua presença online. As Air Flightposite e as Air Zoom GP foram aperfeiçoadas para o basquetebol, enquanto as Air Tailwind e as Cortez clássicas foram concebidas para o running. Estes são apenas alguns dos modelos importantes lançados nesse ano. Continua a explorar este catálogo para descobrires quais as restantes sapatilhas que a Nike lançou a propósito da estreia do site Nike.com.