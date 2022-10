Uma vez que as Air Max 97 registam um forte ano de estreia, este catálogo continua a refletir uma evolução em termos do calçado de running de 1997. Para o running masculino, são apresentadas as Air Pegasus, as Air Equilibrium e as Air Max Triax. O running feminino também revela silhuetas importantes, como as Air Zoom Spiridon, as Air Max Tailwind e as Air Terra Abandon, que proporcionam conforto para atividades fora da pista.