Utilizando os catálogos da Nike de 1997 existentes, apresentamos alguns dos mais profundos produtos de calçado e vestuário de basquetebol do final dos anos 90. São apresentadas silhuetas da marca Jordan, como as Air Jordan XII e as Air Jumpman Pro, além das Air Bakin, das Air Zoom Flight Five e das Air Rise Uptempo da Nike Basketball. Pelo meio, também ficamos a conhecer o vestuário das coleções de 1997 da marca Jordan e da Nike Basketball.