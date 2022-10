159,99 €

Mais de 45 anos após a sua apresentação original, as Blazer continuam a reinventar a sua presença, mas pode dizer-se que nunca viste um design como este. Apoiado pelo designer japonês Yuta Hosokawa e pela sua marca READYMADE, este lançamento colaborativo apresenta dimensões distorcidas e uma estética inspirada no conceito de "faça você mesmo" que mantém o ADN central do estilo, ao mesmo tempo que confere uma sensação artesanal à silhueta intemporal.

Na parte superior, as sobreposições de tecido prestam homenagem à inclinação da READYMADE para utilizar materiais em segunda mão na procura de algo novo. Os grafismos inspirados em camuflado e a espuma exposta conferem um toque moderno à boca e à língua, enquanto o Swoosh na parte central do pé apresenta dimensões repensadas que remetem para uma versão original do logótipo de 1971. Por baixo, a sola intermédia conta com cerca de 15% de borracha Nike Grind vulcanizada e uma construção em camadas para proporcionar um suporte duradouro.

SKU: CZ3589-001