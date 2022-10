114,99 €

Após iniciarem a carreira nos campos de madeira como uma silhueta de basquetebol, as Blazer evoluíram para o mundo do skateboard, onde a sua silhueta inconfundível deixou uma marca indelével na cultura. A MEDICOM TOY conquistou uma influência global de forma semelhante, expandindo-se além das fronteiras japonesas para deixar uma marca duradoura na combinação da arte, música, sapatilhas e brinquedos.

A Nike SB e a MEDICOM já colaboraram em várias ocasiões, remontando ao início da década de 2000. Inspirada nas Air Force 1 High cobertas de pelo sintético preto, lançadas em 2010, a mais recente criação desta parceria utiliza elementos semelhantes para celebrar a famosa linha BE@RBRICK da MEDICOM. Com logótipos na língua e na lateral do calcanhar, o estilo também incorpora tonalidades contrastantes de preto na presilha do calcanhar. A palmilha com duas marcas, que apresenta ilustrações abstratas, complementa esta colaboração colecionável.