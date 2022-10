34,99 €

A Stüssy e a Nike estão de regresso para uma segunda ronda de silhuetas descontraídas e que podes usar vezes sem conta. Dos abetos Douglas às palmeiras, os essenciais modernos das duas marcas ativam a imaginação e despertam vibrações positivas. O segundo capítulo da colaboração com a Stüssy transporta os chinelos Benassi diretamente para a praia. São fáceis de calçar e de descalçar.

Este essencial de sportswear é basicamente incontornável, com a sua silhueta distinta a marcar frequentemente presença nos terraços de casa, nos passadiços junto à praia e onde quiseres. Esta versão adaptada substitui o tradicional posicionamento da marca Nike pela marca Stüssy reconhecida a nível mundial, ao mesmo tempo que traz ao design tonalidades arrojadas de Off Noir.