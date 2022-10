Este projeto teve como objetivo refletir o sentido de estilo pessoal emblemático e em constante evolução do Skepta, ao mesmo tempo que se mantém em harmonia com a linhagem Sk Air. A vasta utilização de um tom cromado, tanto no Swoosh como na haste, remete para as joias de ouro branco e prata caraterísticas do Skepta. Além disso, ao fazê-lo, reutiliza a materialidade do Swoosh das Sk Shox lançadas em 2019.