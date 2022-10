As BSMNT estão de volta e, desta vez, foram inspiradas na cidade dos armazéns, Manchester. No que diz respeito ao lema "trabalha no duro e diverte-te ainda mais", ninguém o pratica melhor do que as pessoas da Cidade da Chuva. O design mais recente presta homenagem aos artistas, aos músicos e aos rebeldes que contribuem para que Manchester continue a ser uma cidade emblemática.