A FPAR encara as peças de vestuário, como as t-shirts, enquanto "meios de comunicação" e uma das suas formas de expressar a criatividade consiste em influenciar a comunicação. Esta abordagem é evidente em todos os detalhes das FPAR Dunk. As mensagens "Don’t follow me" (Não me sigas) do lado direito e "I’m lost too" (Também estou perdido) do lado esquerdo surgem em destaque no Swoosh, enquanto a parte de trás da língua das sapatilhas revela a mensagem "Trust No One" (Não confies em ninguém). Estas palavras refletem a filosofia de Nishiyama: "Não existe uma direção que deves seguir. Tal como todos nós, tens de descobrir o caminho que queres percorrer para que se torne o teu próprio caminho." Este lema pode ser considerado uma representação perfeita não só dos seus valores, como também dos valores de skaters em todo o mundo.