As Air Jordan VIII "Quai 54" marcam a quinta vez que a Jordan colaborou num design com o proeminente torneio de basquetebol de rua da Europa. O evento foi lançado pela primeira vez em 2003, quando os parceiros Hammadoun Sidibé e Thibaut de Longeville se inspiraram na vibrante cultura do basquetebol de rua de Nova Iorque e trouxeram essa essência da modalidade para Paris, França. O resto é história. Expandindo o alcance e a energia do Quai 54 ao convidar atletas e artistas dos quatro cantos do mundo, os dois fundadores levaram o basquetebol a locais com lotação esgotada numa celebração da modalidade e da sua cultura em prestigiados cenários parisienses ao longo de 15 anos. Consequentemente, o Quai 54 tornou-se o mais antigo programa de basquetebol no exterior da Europa.

Embora o fundador do evento Hammadoun Sidibé e o diretor criativo Thibaut de Longeville tenham colaborado com a Jordan em várias edições do Quai 54, estas são as primeiras VIII na linha de produtos.