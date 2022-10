A linha N.354 capta a natureza inovadora da Nike ao criar um lugar para testar ideias inesperadas. Identificada pelo "-Type" no nome de cada estilo, a linha N.354 da NSW continua a explorar com estas Zoom-Type como uma expressão de inovação de design. As cápsulas Zoom Air expostas no antepé e a placa em TPU a todo o comprimento da sola intermédia põem a tecnologia à prova, enquanto o toque do designer é visto em detalhes mais pequenos, como no tratamento do logótipo, na perfuração direcionada para aumentar a respirabilidade e nas costuras expostas para proporcionar suporte.