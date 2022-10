259,99 €

Neste lançamento, a marca Off-White™ de Virgil Abloh aplica a sua estética de assinatura a uma das silhuetas de running mais inovadoras da Nike. Inspirados nas opiniões dos atletas mais rápidos do mundo, desenvolvemos as Tempo NEXT% com base nas aprendizagens retiradas das nossas melhores sapatilhas de competição, as Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. Com espuma Nike ZoomX na palmilha, oferecem retorno de energia a cada passo, enquanto a unidade Zoom Air visível dá maior impulso à tua passada.

Agora, o design foi reinventado com elementos e grafismos desconstruídos para criar uma sensação artesanal. Inspiradas em protótipos e corredores de todo o mundo, as solas exteriores em borracha com bicos remetem para o dia da corrida na pista. Com o estilo clássico da Off-White™, a tecnologia das sapatilhas é destacada através de texto arrojado, com especificações de produção detalhadas estampadas na zona central.