As sapatilhas que calçamos e o desporto têm o poder de nos unir. Esta edição especial das Air Zoom Spiridon faz parte da coleção Nike International, que celebra o mundo inteiro em preparação para o famoso torneio de futebol que cativará o planeta neste verão. Em toda a parte superior e por baixo do Swoosh iridescente, encontramos um mosaico colorido com as bandeiras internacionais, algo que nos inspira a ignorar todas as fronteiras, limites ou proibições.