Natural de Nova Iorque, há muito que Stash é visto como uma das maiores lendas do graffiti da cidade. Tendo-se dedicado ao aperfeiçoamento da sua arte durante os anos 80 e 90, Stash viria a trabalhar com a Nike em 2003. A partir desse momento, o ícone do graffiti nova-iorquino deu o seu toque artístico a vários modelos icónicos da Nike. Na sua mais recente colaboração, Stash traz a sua paleta de cores de assinatura em Azul para as Air Zoom Spiridon. Em tons vibrantes de Azul, a silhueta de running clássica apresenta ainda grafismos em homenagem ao próprio Stash na biqueira e sobre a palmilha.