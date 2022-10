Lembras-te do futuro? As Spiridon Cage 2 representam um estilo autêntico do novo milénio no seu melhor e apresentam-se quase como no dia do lançamento original em 2003, só que desta vez chegam com um look e uma sensação extraordinários. O nome das sapatilhas advém da câmara de ar encapsulada alargada no calcanhar, que não só remete para o estilo do início dos anos 2000, como também proporciona a passada amortecida da tecnologia Zoom Air a que já te habituaste. Com camurça premium e nobuck sintético perfurado combinados com detalhes metalizados no Swoosh, a paleta de cores desta nova edição é inspirada nos tons naturais da Terra, oferecendo uma abordagem totalmente nova a um modelo original clássico.