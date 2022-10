Nascidas na década de 1980, as Air Mariah estão de volta com modernidade. Concebidas com base nas originais de 1988, as Air Zoom Mariah Flyknit Racer foram concebidas para o dia a dia, para um uso fácil com uma parte superior em Flyknit que envolve o pé. Um sistema de atacadores ajuda-te a calçá-las e a descalçá-las rapidamente, enquanto o amortecimento Zoom Air garante conforto durante todo o dia.