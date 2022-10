As Air VaporMax Plus "BE TRUE" unem dois ícones Nike, as Air Max Plus e as Air VaporMax, à causa LGBTQ e à celebração do Orgulho. As sapatilhas contam com os símbolos mais proeminentes do Orgulho LGBTQ do calcanhar à biqueira, incluindo uma sola exterior inspirada pela bandeira arco-íris, pelas cores rosa e lavanda e pelo emblemático triângulo. Uma mensagem BETRUE destaca-se orgulhosamente na palmilha.