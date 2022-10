Um design já de si inovador torna-se ainda mais moderno graças à cobiçada paleta de cores em Preto integral. A unidade Air a todo o comprimento surge agora numa versão colorida para conferir um look de luxo tipo ónix. Deixando os atacadores para trás, as Moc contam com uma fivela lateral larga com reforço para oferecer bloqueio total. A sensação de firmeza proporcionada pelo Flyknit, em Preto, transforma estas Air VaporMax num ícone capaz de se destacar na multidão.